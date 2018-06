11. Juni 2018, 22:04 Uhr Malerei, Tanz und mehr Mitmischen erwünscht

Die Wählergemeinschaft "Offene Politik in Bruck" will sich für mehr Lebensqualität und Teilhabe in Pienzenau einsetzen. Beim ersten Sommerfest mit etlichen Kunstworkshops ist der Andrang groß

Von Victor Sattler

Das Loslassen sei der schwierigste Teil, sagt Marina Panizza verständnisvoll. Das schöne Aquarell muss jetzt aus der Hand gegeben und im Tausch von jemand anderem fertiggestellt werden, mitten im Prozess. Kann das gutgehen? Die Kunsttherapeutin nickt zuversichtlich: "Wenn du nur bei deinem eigenen Bild bleibst, dann kommt immer das Gleiche raus." Am Samstagnachmittag haben sich die Bewohner des Brucker Gemeindeteils Pienzenau zu einem Sommerfest aus vielen Kunstworkshop-Stationen getroffen, organisiert hatte das produktive Get-together die Wählergemeinschaft "Offene Politik in Bruck". Ihr Ziel: Anderen ins Bild zu pinseln, so wie Marina Panizza es beibringt: Die Pienzenauer wollen sich den Ort malen, wie sie ihnen gefällt.

"Neue Häuser zu planen ist das eine, aber man muss auch die Gemeinschaft planen", findet Waldtraud Zaggl und klopft sich die trockene Acrylfarbe von den Händen. Ihr ganzes Leben, das sie schon in Pienzenau wohnt, sei hier nie etwas losgewesen, eine Kneipe, Kramerei, Kirche oder auch nur ein Ortszentrum suche man nach Feierabend vergeblich. Deshalb musste für "Pienzenau kreativ" ein schlichter Wendeplatz zum vorübergehenden Zentrum umfunktioniert werden. Die Kehrtwende für Pienzenau treibt vor allem Christoph Bückers voran, der Vorsitzende von "Offene Politik in Bruck". Er zog vor etwa 20 Jahren aus Grafing her und markiert somit den Umbruch in Pienzenau: 2000 wurde der Ortsteil um das erste Neubaugebiet ergänzt, das zweite folgte 2016. "Hergezogen ist ein anderer Menschenschlag, Leute, die aus der Welt kommen und die die Welt kennen", erklärt Bückers, "aber das soll gar nicht wertend sein!"

Ich mal die Welt, wie sie mir gefällt: Beim ersten Straßenfest in Pienzenau schwingt Felix den Pinsel. (Foto: Christian Endt)

Der neue Menschenschlag, angelockt von der Schönheit des Brucker Moos, brachte Ansprüche mit, die Pienzenau bisher nicht befriedigen kann; als eine recht zweckmäßige Siedlung, die 1951 für vertriebene Sudetendeutsche auf dem Gelände einer ehemaligen Fuchsfarm gegründet wurde - und seitdem zwar stetig wuchs, aber ihre altbackenen, organischen Strukturen nie überkam. Die Neuankömmlinge vermissen das "Wohn-" in Wohnsiedlung und den "-Teil" in Gemeindeteil, denn sie fühlen sich vom Gemeinderat Bruck grob vernachlässigt. "Es gibt sozusagen ein vorderes Bruck, die präsentierfähige Vorderseite vom Haus, und dahin konzentrieren sich auch die schönen Dinge", sagt Bückers. "Hinten stellt man dafür halt den Schuppen hin." Solche Schuppen plagen Pienzenau einige, die Biogasanlage und die Trocknungsanlage für Hackschnitzel führten jetzt bereits zahlreiche LKW hierher, nun sei auch noch ein Gewerbegebiet geplant.

Die Pienzenauer haben insofern das Recht, sich als Opfer zu fühlen, da sie explizit ausgesondert wurden: Ein Flächennutzungsplan von 2016 bestimmt Pienzenau als einzigen Ortsteil, in dem weiterhin gebaut werden darf, denn "anders als in den Altorten liegen hier keine besonderen Erhaltungsziele hinsichtlich Ortsstruktur und Ortsbild", hieß es in dem Dokument unverblümt. Darin zeichnen sich die zwei Fronten ab, die die Wählergemeinschaft beschreibt: Das "bäuerliche Bruck" gebe es bereits seit Jahrhunderten und ziehe daraus einen Machtanspruch. Dass im jüngeren Pienzenau nicht viel bleiben muss, wie es ist, dem Punkt würden sie zwar zustimmen - aber Ziele haben sie doch so einige. Zur Gemeinderatswahl 2020 könnten konkrete Pläne daraus entstehen.

Johannes, Sophia und Magdalena pressen Anstecker. (Foto: Christian Endt)

Die Zeit bis zur politischen Teilhabe will Bückers mit neuer Brucker Lebensqualität überbrücken. "Ich habe es zum Beispiel noch nie erlebt, dass Kunst hier mal einen Stellenwert bekäme", beklagt er und schaut sich auf dem Festplatz um. Seine Schriftführerin Angela Felzmann-Gaibinger hat sich an einem der Stände einen Button gebastelt, "Offene Politik in Bruck" hat sie schnörkelig mit Filzer auf das Design geschrieben und ihn sich an ihre farblich passende Bluse gepinnt. Eine Gruppe kleiner Mädchen tut es ihr emsig gleich, aber mit mehr Fantasieblumen und ohne ein politisches Bekenntnis.

Radikaler formuliert die Bedenken der Wählergemeinschaft derweil ihr zweiter Vorsitzender Klaus Grünebach. Er zeigt auf ein paar Kinder, die ein Muster aus Nägeln ins Holz schlagen: "In der Politik denkt niemand an die Kinder hier. Sondern nur an den momentanen Profit. Das Geld erzeugt doch bloß Konkurrenz, Auslese und Egoismus." Was bei Grünebach wie ein Aufruf zum Kommunismus klingt, ist vor allem ein Plädoyer gegen weiteres Gewerbe bei Pienzenau und gegen den Stil, wie die Gemeinde bisher geführt wurde. "Wir wollen uns nicht länger berieseln lassen", konstatieren beide Vorsitzenden.

Moritz baut am "Turm zu Bruck". (Foto: Christian Endt)

Um mit Selbstironie zu zeigen, dass sie sich der Größe ihrer Worte und der zur Umsetzung nötigen Ausdauer bewusst sind, entsteht am Samstag inmitten von "Pienzenau kreativ" ein Gebilde namens "Turm zu Bruck" - zwar freistehend, aber doch angelehnt an den Turmbau zu Babel, eine biblische Lektion in puncto Hochmut. Gott straft und vereitelt im Alten Testament den überheblichen Versuch und das unrealistische Ziel der Babyloner, einen Turm bis zum Himmel zu bauen, indem er ihre Sprache verwirrt. "Auch wir sind auf eine Weise verschiedene Volksstämme mit verschiedenen Sprachen", erklärt Bückers, während ein Mädchen auf einer Leiter weitere Holzklötze obenauf legt und in der anderen Hand schon das Smartphone zum Fotografieren bereithält. "Aber in jedem Scheitern liegt die Chance, etwas neues zu beginnen", sagt er und zwinkert. Die Metapher und der Turm sind beide etwas schief, aber das ist egal, weil dem Turm der gleiche herzliche "Warum-nicht?"-Spirit wie der restlichen Veranstaltung innewohnt.

Zum Abschluss bietet sich noch ein Anblick, den es im alten, bäuerlichen Bruck wohl nicht gegeben hätte: Mädchen ab neun Jahren tanzen bauchfrei zu dem anzüglichen Jason-Derulo-Song "Swalla" modernen Hip-Hop. Die Show startete mit Verzögerung, weil so viele Kinder auf Fahrrädern noch über das neu ernannte Ortszentrum, ehemals Wendeplatz, kreuzen mussten. "Da sieht man doch, was hier jetzt auf einmal schon alles los ist", lacht Christoph Bückers zufrieden.