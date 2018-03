7. März 2018, 22:01 Uhr "Magische Orte" Tickets für Multivision

Hartmut Krinitz präsentiert an diesem Donnerstag, 8. März, um 20 Uhr seine neue Multivision "Magische Orte" in der Grafinger Stadthalle: eine abenteuerliche Reise zu Europas mystischen Stätten. Seit Jahrtausenden faszinieren uns "Magische Orte" wie Stonehenge, Meteora und Carnac. Das Bild zeigt einen Sonnenaufgang hinter dem Mont Saint-Michel. Doch was zeichnet diese Orte aus, zu denen wir uns hingezogen fühlen? Die Suche nach ihrem Geheimnis führte Krinitz nicht nur zu weltbekannten Monumenten, sondern auf abenteuerlichen Wegen zu "vergessenen" Stätten. Verteilt über zehn Jahre unternahm er ungezählte Reisen vom Berg Athos über die Bretagne zu winddurchwehten Inseln im Nordatlantik. Er besuchte Steinkreise und Dolmen in Großbritannien, Irland, Portugal oder Schweden. Dabei traf Krinitz immer wieder Menschen, die sich intensiv mit diesen magischen Orten beschäftigen und interessante Geschichten zu erzählen haben. Krinitz verbindet hochklassige Fotografie, authentische Musik, Literaturauszüge und fundierten Live-Kommentar zu einem eigenständigen Stil. Die Ebersberger SZ verlost an diesem Donnerstag, 8. März, dreimal zwei Karten für diesen Abend. Die Gewinnhotline unter (08092) 82 66 12 ist von 10 bis 10.10 Uhr freigeschaltet. Ansonsten gibt es Tickets unter www.stadthalle-grafing.de sowie an der Abendkasse. Einlass ist von 19 Uhr an, Beginn um 20 Uhr.