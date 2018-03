7. März 2018, 22:01 Uhr Lustspiel Theater statt Radfahren

Der Radfahrerverein Alxing präsentiert den "Weibernarr", ein ländliches Lustspiel in drei Akten. In dem Stück von Hans Stöckl geht es - wie könnte es anders sein - um ein paar junge Burschen und Madln, die in allerhand Herzensangelegenheiten verstrickt sind. Doch zum Schluss, so viel sei verraten, löst sich bei Blasmusik alles zu einem guten Ende auf. Gespielt wird im Alxinger Gemeindesaal, am Samstag, 10. März, um 14 und um 20 Uhr, am Samstag, 11. März, um 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, 17./18. März, ebenfalls jeweils um 20 Uhr. Einlass ist eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Karten gibt es bei der Metzgerei Heimann in Grafing und Glonn sowie bei der Alxing-Brucker Genossenschaftsbank.