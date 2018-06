18. Juni 2018, 21:53 Uhr Lumpen am Werk Polizei stellt Altkleiderdiebe

Dass es wirklich nichts gibt, was nicht geklaut wird, zeigt ein Fall aus Vaterstetten. Dort hatte am Samstag gegen 22 Uhr ein Zeuge zwei Frauen dabei beobachtet, wie sie Altkleidersäcke aus einem Container in der Neuen Poststraße entwendeten. Wie die Polizei mitteilt, hatten die beiden einen Hocker dabei, um die Säcke zu erreichen und aus der Luke des Containers zu ziehen. Anschließend luden sie die die Säcke in ihr Auto und fuhren davon. Da sich der Zeuge das Kennzeichen notiert hatte, konnten bei einer Wohnungsdurchsuchung die entwendeten Säcke wieder aufgefunden werden. Gegen die 37- und 47-jährigen Täterinnen wurde Anzeige wegen Diebstahls erstattet.