7. März 2018, 22:01 Uhr Liedermacher Kabarett auf Bairisch

Der niederbayerische Liedermacher Vogelmayer, im wahren Leben Thomas Mayer, tritt mit seinem Kabarettprogramm "Dahoam" am Samstag, 10. März, 20 Uhr, in der Café Bar Herzog in Zorneding auf. Das vierte Soloprogramm verspricht eine unterhaltsame Mischung aus Gesellschaftskritik, Heimatverbundenheit und Lachen bis zum Abwinken. Der Vogelmayer singt davon, dass "Dahoam" kein Ort, sondern ein Gefühl ist. Die Zwischentexte, Witze und Anekdoten sind meist aus seinem Alltagsleben entsprungen, beispielsweise seiner Tätigkeit in einem niederbayerischen Landratsamt oder seinem Umzug von der Stadt in die Grenzregion zum bayerischen Wald. Sie werden mit einem Augenzwinkern dargeboten - sehr zur Freude des Publikums. Einlass ist von 19 Uhr an. Der Eintritt ist frei. Reservierung unter Telefon (0172) 467 93 37.