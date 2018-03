15. März 2018, 21:53 Uhr Lieder, Comedy und Co. Junge Literaten

Theaterverein veranstaltet Poetry Slam in Markt Schwaben

Zu seinem einzigen Poetry Slam des Jahres lädt der Theaterverein Markt Schwaben am Samstag, 17. März, ein: Das Organisationsteam aus den beiden Studenten Marie Zöckler und Thomas Steinbrunner kann bereits auf mehrere gelungene und gut besuchte Veranstaltungen im Theater am Burgerfeld zurückblicken. Bevor Zöckler aber Ende September für ein Jahr lang nach England geht, wollen die beiden nochmal alle Register ziehen. "Wir haben uns diesmal viel Zeit genommen, um die Teilnehmer auszusuchen. Da wird es einige bekannte, jedoch auch viele neue Gesichter auf der Bühne geben", so Steinbrunner. Unter anderem die aufstrebende Münchner Singer-Songwriterin Ama Pola samt Band, die gerade erst ein wundervolles Debüt-Album veröffentlicht habe. Insgesamt werden neun Autorinnen und Autoren ganz unterschiedlicher Altersklassen an dem Wettbewerb teilnehmen, alle aus dem Münchner Raum. Als Gast wird außerdem der Comedian Hani Who erwartet. Über den besten Text entscheidet das Publikum.

Trotz des großen Aufwands wollten die Organisatoren den Eintrittspreis weiterhin so gering wie möglich halten, um diesen literarischen Abend gerade für Schüler und Studenten interessant zu machen. Gelungen ist dies, da man diesmal neben der Brauerei Schweiger noch "De Fahrschui" als Sponsor gewinnen konnte. Karten für sieben Euro gibt es an der Abendkasse oder unter www.theater-marktschwaben.de. Los geht's in der Theaterhalle am Burgerfeld, Münterstraße 5, um 20 Uhr, Einlass ist von 19 Uhr an.