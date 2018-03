19. März 2018, 22:00 Uhr Lesung von Helga Kolb Poesie aus eigener Feder

Pünktlich zum Welttag der Poesie lädt die Neukeferloher Autorin Helga Kolb alle Lyrik-Liebhaber und solche, die es werden wollen, zu einer Lesung. Zu hören gibt es Texte von Kolb selbst. Der gemütlich-poetische Abend am Mittwoch, 21. März, beginnt um 19.30 Uhr und findet im Kulturcafé im Bürgerhaus Neukeferloh, Leonhard-Stadler-Straße 12, statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung in der Gemeindebücherei Grasbrunn ist erwünscht, entweder per Mail an buecherei@grasbrunn.de oder zu den Öffnungszeiten telefonisch unter (089) 45 69 96 68.