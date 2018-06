6. Juni 2018, 22:00 Uhr Kulturtipp Kabarett im Bierzelt

...beim Schweiger Brauereifest

An diesem Donnerstag, 7. Juni, beginnt wieder das traditionelle Schweiger Brauereifest. Anstich ist gegen 18 Uhr, von 20 Uhr an kommt dann die Couplet-AG, eine der erfolgreichsten Musikkabarettgruppen Bayerns, ins Bierzelt. Der Eintritt kostet 22 Euro pro Person. Wer noch Karten für den Auftritt der Kabarettisten haben möchte, diese gibt es bei Schreibwaren Schiegl am Marktplatz 9, im Brauereibüro in der Ebersberger Straße 25 oder online unter www.schweiger-bier.de. Dort gibt es außerdem einen Überblick über das Festprogramm bis zum 11. Juni.