9. Januar 2018, 22:04 Uhr Kulturtipp Die Bagasch spielt









Feedback

Die "Pleaninger Theaterbagasch" mit der bayerischen Komödie "Quadratlatschn-Schlamassl"

Die bayerische Komödie "Quadratlatschn-Schlamassl" von Ralph Wallner steht derzeit auf dem Spielplan der Pleaninger Theaterbagasch. Darin geht es um einen Münchner Hinterhof, in dem die zwei Nachbarinnen Frau Gugl und Frau Hupf ratschen, tratschen, backen, essen (Guglhupf - was sonst?) und aufgrund finanzieller Nöte mit der Geschäftsidee einer Partnervermittlung in Frau Hupfs Friseursalon Geld verdienen wollen. Gezeigt wird das unterhaltsame Stück im Plieninger Bürgerhaus, und zwar noch am Donnerstag, 11., Freitag, 12., und Samstag, 13. Januar, jeweils um 19.30 Uhr. Karten für neun Euro kann man an diesem Mittwoch, 10. Januar, von 19 bis 21 Uhr im Bürgerhaus kaufen oder dann an der Abendkasse. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.