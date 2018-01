8. Januar 2018, 21:49 Uhr Kultur-Ausflüge Rund um Grafing









Feedback

Die Arge Heimatkunde stellt ihr Jahresprogramm vor

Mit der Fortsetzung der Reihe "München erkunden" startet die Grafinger Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde (Arge) am Donnerstag, 22. März, ins neue Jahr. Auf dem Programm stehen dabei Kirchenführungen in der Asam- und in der Heilig-Geist-Kirche.

In diesem Jahr lädt die Arge zu zwei Mai-Andachten ein. Einmal zur ganz traditionellen Andacht in der von ihr betreuten Seeschneider Kapelle, am 6. Mai um 15.30 Uhr. Eine weitere Andacht findet in der kürzlich restaurierten Deutschenbaur-Kapelle in Gasteig statt. Termin ist hier Dienstag, 22. Mai, um 19 Uhr. Am Donnerstag, 17. Mai, fährt die Arge mit dem Bus zu drei Landkirchen im südlichen Wasserburger Land: Guntersberg, Straßkirchen und Meilham. Die Führungen leitet der Wasserburger Kreisheimatpfleger Ferdinand Stefan.

Die "Gegenreformation in München" ist Thema der dortigen Stadtführung am Donnerstag, 14. Juni. Arge-Mitglied Eberhard Elbs führt dabei durch die Landeshauptstadt mit Stationen unter anderem an der Michaelskirche, an der alten Akademie, an der Frauenkirche, an der Mariensäule, am Marienplatz sowie an der Marienstatue bei der Residenz. Am 20. September, ein Donnerstag, besichtigt die Arge die Landesausstellung des Hauses der Bayerischen Geschichte "Wald, Gebirg' und Königstraum, Mythos Bayern" im Kloster Ettal.

Zeitfenster für die alljährliche Studienfahrt ist vom 19. bis 21. Oktober, Ziel ist Freiburg im Breisgau. Die Reiseroute geht über das Obere Donautal, das Rheintal, den Kaiserstuhl und den Bodensee. Auf der Hinfahrt sind Besichtigungen des Hohenzollernschlosses in Sigmaringen und des Klosters Beuron geplant. Nach Stadtführungen in Freiburg und Staufen sowie der Fahrt zum Kaiserstuhl am Samstag geht es am Sonntag über St. Blasien, Rheinfall in Schaffhausen, Stein am Rhein, Überlingen und Ravensburg wieder zurück nach Grafing.

Letzter Programmpunkt ist am Samstag, 1. Dezember, die Adventswanderung. Sie führt in diesem Jahr von Steinhöring nach Meiletskirchen zur Besichtigung der dortigen Eigenkirche. In Steinhöring besteht zudem Gelegenheit, die frisch restaurierte St. Gallus-Pfarrkirche anzuschauen. Formaler Höhepunkt des Arge-Jahres ist die Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 19. April. Beginn ist um 19.30 Uhr im Museum der Stadt Grafing.

Bei den Fahrten sind die Plätze erfahrungsgemäß zügig ausgebucht. Es empfiehlt sich daher eine Anmeldung beim Vorsitzenden der Arge Heimatkunde, Johann Hupfer, unter der Telefonnummer (08092) 5387.