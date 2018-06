17. Juni 2018, 21:51 Uhr Kreisbildungswerk lädt ein Web-Seminar zu Mobilität

Das Kreisbildungswerk (KBW) diskutiert technische Möglichkeiten und neue Verkehrskonzepte in einem weiteren Webinar. Automatisiertes Fahren hat sich in kurzer Zeit zu einem Top-Thema in Industrie, Politik, Wissenschaft und Medien entwickelt - nicht zuletzt deshalb, weil es im Zuge des technischen Wandels inzwischen weitgehend beherrschbar und in Verbindung mit gesellschaftlichen Leistungsversprechen auch wirtschaftlich und politisch attraktiv erscheint. Am Mittwoch, 20. Juni, stellt im Rahmen der KBW-Webinarreihe "Mobilität heute und morgen" der Diplomphysiker Torsten Fleischer vom Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse der Universität Karlsruhe die neuen Möglichkeiten, die Automatisiertes Fahren verspricht, in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Betrachtet man bislang eher die technische, organisatorische und rechtliche Seite, so beleuchtet Fleischer auch die gesellschaftlichen Bedingungen und die Folgen des automatisierten Fahrens. Der Diplomphysiker befasst sich in seinem Vortrag auch mit der Rolle, die Mobilitätssysteme und deren Infrastruktur für die Lebensqualität in modernen Gesellschaften spielen werden. Das Webinar, das um 18.50 Uhr in der Geschäftsstelle des Kreisbildungswerks, Pfarrer-Bauer-Str. 5, in Ebersberg beginnt, ist eine Kooperation zwischen dem KBW, der Wirtschaftsförderung und dem Regionalmanagement des Landkreises Ebersberg. Im Anschluss haben die Teilnehmer die Möglichkeit, mit dem Referenten und den zugeschalteten Zuhörern per Internet ins Gespräch zu kommen und die Experten-Ausführungen zu diskutieren. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro.