11. Januar 2018, 22:06 Uhr Konzert-Tipp Virtuose Variationen









Pianist Benjamin Engeli stellt sich im Alten Kino Bachs Zyklus

Tastenkunst für schlaflose Nächte: Bachs virtuose Goldberg-Variationen, die zu den bedeutendsten Werken der Musikgeschichte zählen, hat der Schweizer Pianist Benjamin Engeli für sein Debüt im Ebersberger Klavierzyklus des Kulturvereins Zorneding-Baldham gewählt. Der vielfache Preisträger stellt sich am Sonntag, 14. Januar, um 17 Uhr im Ebersberger Alten Kino Ebersberg der gewaltigen Herausforderung von Bachs umfangreichstem und spieltechnisch anspruchsvollstem Variationszyklus für ein Tasteninstrument. Vor der Aufführung wird der Künstler eine ausführliche Einführung in das Werk geben, das nach dem Bach-Biografen Johann Nikolaus Forkel für den Haus-Cembalisten des Grafen von Keyserlingk, Johann Gottlieb Goldberg, entstanden sein soll, damit dieser "in seinen schlaflosen Nächten ein wenig aufgeheitert werden könnte".

Benjamin Engeli zählt zu den vielseitigsten Pianisten seiner Generation. 1978 in eine Schweizer Musikerfamilie geboren, absolvierte er parallel zu seiner Ausbildung als Hornist sein Klavierstudium an der Musikakademie in Basel bei Adrian Oetiker. Weitere wichtige Impulse erhielt er von Homero Francesch, Lazar Berman, Maurizio Pollini und András Schiff. Als Preisträger zahlreicher Musikwettbewerbe konzertierte er auf Podien wie dem Concertgebouw Amsterdam, der Wigmore Hall London, dem Konzerthaus Wien und dem Oriental Art Center Shanghai. Solistisch arbeitete er unter anderem mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Tschaikowsky Sinfonieorchester Moskau und dem Tonhalle Orchester Zürich. Als Mitglied des Tecchler Trios gewann Engeli 2007 den ARD-Musikwettbewerb in München; inzwischen führt er mit dem Gershwin Piano Quartet, dem Zurich Ensemble und verschiedenen anderen Formationen eine weltweite Konzerttätigkeit. 2009 wurde er Dozent für Kammermusik an der Musikhochschule in Basel, seit 2013 leitet er eine Klavierklasse am Landeskonservatorium Vorarlberg in Feldkirch.

Karten können im Vorverkauf bei Heide Schneider bestellt werden: unter (08106) 221 54 oder per E-Mail an heide.schneider@casa-di-heide.de.