11. März 2018, 21:55 Uhr Konzert Schweizer Musikpoet in der Turmstube

Der Sänger, Songwriter, Pianist und Erzähler Roger Stein ist am Donnerstag, 15. März, in der Grafinger Turmstube zu Gast. Roger Stein schafft es, Schmerz und Melancholie in Wärme und Leichtigkeit zu hüllen und damit der Tragik die Kälte zunehmen. Wie? Indem er der Wirklichkeit mit Humor entgegentritt. "Humor ist das letzte Mittel", so Stein, "mit dem man gegenüber dem Schmerz Würde bewahren kann".

Es sei ein leiser Humor, der sich durch die Erzählweise der Geschichten zieht und der jeder Tragik ein kleines, aber entschiedenes Trotzdem entgegen setzt, heißt es in der Ankündigung für das Konzert. Roger Stein lasse sich nicht von konventionellen Liedformen einengen. "Die Lieder gehen ihren eigenen Weg - auch wenn dieser Weg manchmal unkonventionell ist." Und immer seien Steins Texte von einer poetischen Sprache durchdrungen. Einer Sprache, die mit blitzenden Formulierungen am Hirn vorbei "fadengrad ins Herz zielt".

Stein ist kein vordergründiger Revoluzzer. Seine Gesellschaftskritik äußert sich nie durch große Gesten, ist jedoch immer da: subtil, poetisch, unmissionarisch - und dennoch beharrlich. Es gibt noch wenige Restkarten an den bekannten Vorverkaufstellen oder unter www.stadthalle-grafing.de Beginn ist um 20 Uhr, Einlass bereits um 18.30 Uhr.