19. März 2018, 22:00 Uhr Konzert in Taglaching Kleine Geschichten zum großen Thema

Glücksgefühle vermitteln, das möchte die Sängerin Barbara Roberts, die am Donnerstag, 22. März, mit ihrer Band im Wirtshaus Taglaching auftritt. Das Programm "Love Is All Around" zelebriert ein immer und überall gegenwärtiges Thema: Liebe und Verliebtheit in allen Facetten. Zwischen anregendem Swing und coolem Latin changierend, erzählen Songs wie "La Vie En Rose", "What Are You Doing The Rest Of Your Life" oder "The Look Of Love" kleine Geschichten zum großen Thema. Die Musiker Max Braun, Saxofon, Davide Roberts, Piano, Rudi Schießl, Kontrabass, und Thomas Elwenspoek, Schlagzeug, sorgen nicht nur für einfühlsame Begleitung, sondern "bereichern die Stücke mit ihrer großartigen Improvisationskunst", so die Süddeutsche Zeitung. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Reservierungen erbeten unter (08092) 33 61 38 oder per Mail an www.wirtshaus-taglaching.de.