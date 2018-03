2. März 2018, 22:04 Uhr Konzert im Oktober Starke Stimmen gesucht

Glonner Kirchenchor führt Werke von Fauré und Mendelssohn auf

Auch in diesem Jahr lädt der Glonner Kirchenchor wieder Gastsängerinnen und -sänger ein, die gerne bei der Aufführung von zwei großen kirchenmusikalischen Werken am 28. Oktober dabei sein möchten. Gesungen wird der 42. Psalm "Wie der Hirsch schreit" von Felix Mendelssohn-Bartholdy und das "Requiem" von Gabriel Fauré, auch diesmal in einer stark reduzierten Orchesterfassung. Die Gastsänger haben die Möglichkeit, mit dem Chor zusammen beide Werke einzustudieren. Es sei wichtig, vorbereitet zu den Proben zu kommen, da die Probenzeit knapp bemessen sei, so Chorleiter Thomas Pfeiffer. Einstudierhilfen in Form einer App oder Youtube-Videos könnten dabei hilfreich sein.

Die Probenphase beginnt am 28. Juni im katholischen Pfarrsaal in Glonn, Wolfgang-Wagner-Straße 15. Das Konzert findet am Sonntag, 28. Oktober, 19 Uhr, in der Glonner Pfarrkirche statt. Die Teilnehmerzahl ist aus räumlichen Gründen begrenzt.

Alle weiteren Informationen sind enthalten in einem Faltblatt, das in der Glonner Pfarrkirche aufliegt oder im Pfarrbüro (pv-glonn@ebmuc.de) sowie beim Chorleiter Thomas Pfeiffer (thomas-pfeiffer-glonn@t-online.de) angefordert werden kann. Telefonische Informationen gibt es unter (08093) 57 75 50 im Pfarrbüro oder (08093) 55 88 bei Thomas Pfeiffer.