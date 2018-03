21. März 2018, 22:00 Uhr Komposthöfe öffnen wieder Das Gartlerjahr beginnt

Auch wenn das Thermometer anderes behauptet, es ist Frühling und der Landkreis startet seinen Service für die Gartler. So öffnen am Samstag, 24. März, wieder die Komposthöfe. Dort können die Landkreisbürger wieder bis zum Herbst jeden Samstagvormittag von 9 bis 12 Uhr Gartenabfälle wie Baum-, Strauch- oder Grasschnitt dort direkt anliefern. Das können sie weiterhin auch an den Wertstoffhöfen ihrer Gemeinden zu den dortigen Öffnungszeiten.

Am Montag, 26. März, um 8 Uhr startet die Frühjahrs-Gartenabfallsammlung im Landkreis. Baum- und Strauchschnitt, Pflanzenreste, Laub und Ähnliches werden vom Straßenrand abgeholt. Was mitgenommen werden soll, muss von 8 Uhr an bereit liegen. "Loses Material gibt man am besten in Papiersäcke. Zweige sollten mit kompostierbaren Schnüren in handliche Bündel zusammengebunden werden", rät Werner Hötzel vom Landratsamt. Maximal zwei Kubikmeter Grüngut können pro Garten mitgenommen werden. Ausgeschlossen sind Strauch- und Baumschnitt mit mehr als zwei Meter Länge und Wurzelstöcke. Für Gartenbesitzer im Bereich Weißenfeld gilt eine Sonderregelung: Wegen der Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers dürfen holzige Gartenabfälle mit mehr als einem Zentimeter Durchmesser die Quarantänezone nicht verlassen. Sie müssen bis zur Abholung auf dem Grundstück gelagert werden.