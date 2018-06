12. Juni 2018, 22:16 Uhr Kommentar Verführung oder Vernunft

Kinder, die beim Marshmallow-Test Affektkontrolle beweisen, sind im späteren Leben häufig erfolgreichreicher als kleine Gierhälse. Für Gemeinden, die sich bei der Verwertung der eigenen Grundstücke zurückhalten, gilt das auch

Von Wieland Bögel

Ein klassischer Versuch der Verhaltensforschung ist der sogenannte Marshmallow-Test. Dabei wird den Probanden - meist Kindern - eine kleine Belohnung, eben ein Stück Süßkram, angeboten. Für den Fall, dass sie es nicht sofort äßen, wird ihnen ein zweites Stück Marshmallow versprochen. Erforscht werden sollte, wie, ab welchem Alter und unter welchen Umständen Affektkontrolle funktioniert. Verschiedene Versuchsanordnungen brachten die Wissenschaftler dabei zum Einsatz. Manchmal entwickelt sich eine solche Anordnung aber auch ganz von alleine - so wie im Landkreis, wo derzeit ein Marshmallow-Test für die Gemeinden läuft.

Die Versuchsanordnung hier sieht folgendermaßen aus: Eine Gemeinde besitzt ein Grundstück, das durch den Immobilienboom sehr viel Geld wert ist - und in den kommenden Jahren immer mehr wert wird. Die Kommune kann also das Grundstück sofort verkaufen und sich lange gehegte Finanzierungswünsche erfüllen. Oder etwas warten, je länger desto besser, und das Grundstück zu einem entsprechend höheren Preis verkaufen, sich also etwas später mehr Wünsche erfüllen. Oder - und das ist das Besondere an dieser speziellen Versuchsanordnung - die Kommune wählt Option drei und stellt das Grundstück dem kommunalen Wohnbauunternehmen des Landkreises zur Verfügung.

Diese Art der Grundstücksverwertung ist gewissermaßen der gesunde Apfel im Vergleich zum Marshmallow: Eine vielleicht nicht ganz so süße, dafür aber vernünftige Wahl. Denn natürlich ist ein schneller Geldsegen für eine Kommune immer vorteilhaft, und manchmal sogar notwendig. Schnell mal einen gemeindeeigenen Acker als Bauland auszuweisen, hat schließlich schon manche Gemeinde aus so mancher finanziellen Klemme befreit. Doch wie bei zuviel Süßigkeiten gibt es auch hier einige Nebenwirkungen. Zum einen natürlich, dass das Verscherbeln von Grundstücken keine langwierige Finanzplanung ersetzen kann.

Noch viel entscheidender aber ist, dass die Kommunen so ihre soziale Struktur aufs Spiel setzen. Auf einem möglichst teuer verkauften Stück Bauland werden sicher keine günstigen Wohnungen entstehen. Es droht die vielgeschmähte "Luxus-Verödung", also kein Platz mehr für alljene, die man für das Funktionieren des Gemeinwesens dringend benötigt. Beim Marshmallow-Test gab es übrigens die Erkenntnis, dass diejenigen Kinder, die sich besonders gut beherrschen konnten, im späteren Leben deutlich erfolgreicher waren - genau wie eine Kommune mit ein wenig Affektkontrolle bei der Grundstücksverwertung.