3. Juni 2018, 22:05 Uhr Kommentar Spannend und zukunftswürdig

Der Grafinger CSU ist mit den Plänen zur Gestaltung des Öxinger Platzes ein Coup gelungen

Von Thorsten Rienth

Der Grafinger CSU ist, das darf man ohne Übertreibung so sagen, ein Coup gelungen: Während es gerade schick ist, über den etwas ausdruckslosen Öxinger Platz zu jammern, hat sie sich hingesetzt und zusammen mit einem Ingenieurbüro einen Umbauplan entwickelt. Es mag etwas unglücklich sein, dass die CSU ihn ausgerechnet zum Einsendeschluss des Skulpturen- und Brunnenwettbewerbs einreicht. Denn alleine schon der Ausmaße wegen walzt der Plan jedwede Brunnen und Skulpturen nieder. Doch dieses etwas forsche Mittel heiligt ausnahmsweise den Zweck.

Immerhin geht es, wie Freie Wähler-Stadtrat Christian Einhellig unlängst kommentierte, um einen auf Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte, ortsbildprägenden Platz. Zudem ist der Vorschlag spannend, diskussionsfähig, - auch das wieder ohne Untertreibung - zukunftswürdig. Er gibt dem öffentlichen Raum sein Kernattribut zurück. Er schiebt die Straße beiseite und schafft eine Plattform für Gemeinschaft, Miteinander, Verständigung, Interaktion und Diskurse.

Natürlich sind viele Fragen offen, darunter die zentrale: Wie lässt sich das angedachte Konstrukt einer privaten Stiftung oder GmbH in einen politischen Prozess einbinden? Den Daumen hat der Stadtrat zu heben oder zu senken, nicht der Privatier, der das Geld überweist. Und natürlich gehört in absehbarer Zeit auch der Name des Ideengebers und Gönners genannt. Beides wird die CSU liefern müssen. Aber natürlich nicht am ersten Tag.

Derweil zeigt der Entwurf, was sich mit der passenden Geisteshaltung auf einem Hektar-Bruchteil so alles machen ließe. Man mag der CSU zurufen: Was für eine großartige Idee! Setzt euch hin und wagt euch mit dem gleichen Grundgedanken an den Marktplatz heran. Mit bestenfalls einer Handvoll Parkplätzen für Leute mit Behinderungen und, wenn es sein muss, eben noch ein paar für Elektroautos. Aber mit dem klaren Ansatz, dass der Blick aus der Windschutzscheibe beim Städtebau einer von gestern ist.