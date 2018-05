29. Mai 2018, 22:12 Uhr Kneipenfest Blues vor der Stadthalle

Die Stadthalle ist zum ersten Mal als Spielstätte Schauplatz beim Kneipenfestival. Die Bluesmusiker von Muddy What? präsentieren erdigen Blues unter freiem Himmel am Freitag, 9. Juni, Für eine Mixed-Show im Open-Air-Format vor der Stadthalle am Mittwoch, 7. Juni, gibt es noch Restkarten. Bei Schlechtwetter finden beide Veranstaltungen in der Turmstube statt. Bei schönem Wetter sind zusätzliche Karten für die Mixed Show an der Abendkasse erhältlich.