7. Juni 2018, 22:03 Uhr Kirchseeon/Aßling/Pliening Fahrraddiebe in Aktion

Fahrräder waren offenbar in den vergangenen Tagen wieder sehr begehrtes Diebesgut, die Polizeiinspektionen in Poing und Ebersberg berichten von mehreren Fällen. So zum Beispiel in Kirchseeon, hier schlug der Dieb am Dienstag zwischen 17.35 und 22 Uhr am Bahnhof zu. Das schwarz-weiße Damentrekkingrad der Marke Dynamics war am Fahrradständer versperrt abgestellt. Es ist laut Polizei unter anderem mit einer auffälligen roten Glocke mit weißen Punkten, sowie einer schwarz-weißen Haifischhupe ausgestattet. In Aßling erbeutete ein Dieb ebenfalls am Bahnhof am Dienstag zwischen 9.210 und 18.30 Uhr ein sogenanntes Mixed-Rad. Das schwarz-weiß-orangefarbene Fahrrad mit einer halbhohen Querstange der Marke Giant war am dortigen Fahrradständer versperrt abgestellt. Schließlich wurde auch noch in der Zeit zwischen dem 26. Mai und dem 3. Juni in Pliening ein schwarz-grünes Mountainbike gestohlen. Dieses war an einem Wegkreuz zwischen Pliening und Poing, gegenüber der Pumpstation der Geothermie versperrt abgestellt worden. Das Ghost-Fahrrad hat eine 24-Gang-Shimano-Shaltung und 26-Zoll-Reifen. Der Zeitwert dürfte etwa 250 bis 300 Euro betragen. Im Plieninger Fall nimmt Hinweise die Polizei Poing unter Telefon (08121) 9917-0 entgegen, in den beiden anderen Fällen hofft die Polizei Ebersberg, Telefon (08092) 82680, auf Hinweise.