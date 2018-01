1. Januar 2018, 21:47 Uhr Kirchseeon Rakete unterm Dach









Feedback

Am Neujahrstag kurz nach Mitternacht kam es zu einem Brand in Kirchseeon. Dort geriet eine fehlgeleitete Silvesterrakete unter das Dach eines Rohbaus in der Münchener Straße. Die Rakete verkeilte sich dort und entzündete eine Abdeckplane auf dem Dach. Die zum Einsatzort gerufenen Freiwilligen Feuerwehren stellten fest, dass lediglich die Abdeckplane abgebrannt war und das Haus keinen Sachschaden davon trug. Am Einsatzort waren die Freiwilligen Feuerwehren Kirchseeon Markt und Dorf, sowie Ebersberg und Vaterstetten.