14. März 2018, 22:14 Uhr Kirchseeon Mozarts Epoche

Einen musikalischen Ausflug in die Vergangenheit samt interessanter Geschichten gibt es am Freitag, 16. März, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindesaal in Kirchseeon. Klaus König, der mehr als 30 Jahre Oboist im Orchester der Bayerischen Staatsoper war und über einen großen Fundus an Musikgeschichte(n) verfügt, führt in eine wichtige Epoche ein: "Mozart im Josephinischen Zeitalter". Dazu erläutert er auch die damalige Kunst, Geschichte und Politik.