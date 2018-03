15. März 2018, 21:53 Uhr Kindertheater in Ebersberg Schätze finden

Schon für ganz kleine Menschen geeignet ist das Kindertheater, das am kommenden Sonntag, 18. März, um 15 Uhr im Alten Kino Ebersberg zu sehen ist: Das Figurentheater Unterwegs spielt "Die Sachenfinderin", ein "theatrales Fundstück" für alle ab drei Jahren. Hauptfigur ist die vierjährige Kari, und für sie ist das Beste auf der Welt: Apfelkuchen backen mit Mama. Außer heute, da geht nämlich ihr Bruder Ole mit Opa zum Angeln - und Kari darf nicht mit. Da hilft nur eins, etwas, das noch besser ist, als Apfelkuchen backen und Angeln zusammen: Sachen finden! Was man da macht? Man zieht in die Welt, immer der Nase nach und stöbert nach unentdeckten Sachen, Kostbarkeiten und Schätzen. Und genau das tut Kari. Was für ein Abenteuer! Der Eintritt kostet sechs Euro, eine Familienkarte ist für 20 Euro zu haben. Die Veranstaltung findet im Rahmen der oberbayerischen Kindertheatertage statt.