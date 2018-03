7. März 2018, 22:01 Uhr Kellerabteil aufgebrochen Zwei Fernseher entwendet

Auf einen Drittfernseher ist die Bewohnerin eines Hochhauses in der Markt Schwabener von-Kobell-Straße angewiesen. Fernseher eins und Fernseher zwei wurden aus ihrem Kellerabteil gestohlen. Den Einbruch bemerkte die Geschädigte bereits am Sonntag. Dafür wurde das Kellerabteil aufgebrochen und das Vorhängeschloss beschädigt. Die Polizei in Poing sucht nun nach Zeugen, die in den vergangenen Tagen auffällige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise unter (08092) 917-0.