15. Juni 2018, 22:00 Uhr Karten sichern! Hotzenplotz am Weiher

- Seit sechs Jahren schon bringt das Kindertheater Markt Schwaben parallel zu den "Weiherspielen" immer ein eigenes Freilichtstück heraus, bei dem es in die wunderschönen Kulissen der Seebühne schlüpft. Das war nicht immer leicht zu koordinieren - manchmal musste in Windeseile umgebaut und wieder rückgebaut werden. Heuer jedoch spielen die Kinder und Jugendlichen "Räuber Hotzenplotz", und da passen, mit etwas Fantasie, die Bühnenbilder fast perfekt zu denen des "Brandner Kaspers", den die Erwachsenen des Theatervereins diesmal zeigen.

Fans der berühmten Geschichte vom hinterlistigen Räuber sind allerdings nicht nur Kinder, sondern vielfach auch Jugendliche und Erwachsene. "Sie alle werden bei dieser wunderbaren Freilichtaufführung auf ihre Kosten kommen", verspricht Regisseurin Marga Kappl, nicht nur wegen der herrlichen Ausstattung, sondern vor allem wegen der "wirklich außergewöhnlich guten schauspielerischen Leistungen" der Mitwirkenden. Das Duo Simon Seidl und Florian Scherer spielt nun schon im dritten Theaterstück den Kasperl und den Seppel, man könnte sich keine bessere Besetzung vorstellen. Und Jonas Frank als Zauberer Zwackelmann und Jakob Funk als Hotzenplotz sind zwar eigentlich dem Kindertheater schon entwachsen, "spielen ihre Rollen aber - wie alle anderen - mit so viel Freude und Können, dass der Zuschauer sofort begeistert sein wird".

Doch der Räuber Hotzenplotz treibt nur ein einziges Mal sein Unwesen am Markt Schwabener Kirchweiher, und zwar am Samstag, 21. Juli, um 15.15 Uhr. Tickets dafür gibt es im Büro am Schlossplatz 1, mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr, unter (08121) 224 22 oder unter www.theater-marktschwaben.de. Darüber hinaus spielt das Ensemble zwei Mal für Kindergartengruppen und Schulklassen, für die nichtöffentliche Aufführung am Donnerstag, 26. Juli, um 10.30 Uhr gibt es noch freie Plätze.