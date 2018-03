21. März 2018, 22:00 Uhr Kammermusik in der Kirche Moderne Chorwerke

"Vox Nova" kommt mit Jakub Neske nach Ebersberg

Eins plus eins ist mehr als zwei. Mathematiker mögen da widersprechen, doch gerade in der Musik zeigt sich immer wieder: Wenn Künstler zusammenwirken, kann mehr entstehen, als die einfache Summe ihres Könnens. Die evangelische Kirchengemeinde Ebersberg bietet mit ihrer Reihe "Kammermusik in der Heilig-Geist-Kirche" nun im vierten Jahr Chören und Ensembles eine Bühne von hohem Niveau: Der Kirchenraum verzeiht dank schnörkelloser Akustik kaum Fehler, belohnt die Zuhörer aber mit einem glasklaren Hörerlebnis.

Am Sonntag, 25. März, um 17 Uhr ist nun Vox Nova in Ebersberg zu Gast. Der Münchner Projektchor singt das ihm gewidmete Werk "Ubi Caritas" von Jakub Neske, und hat den jungen polnischen Komponisten sogar als Gastdirigenten dabei. Gemeinsam mit weiteren modernen Vertonungen dieser Antiphon für die Karwoche von Maurice Duruflé, Ola Gjeilo und Ko Matsushita bildet Neskes Komposition den Rahmen des a-cappella-Programms. Dazwischen erklingen Motetten zur Passion von Tomas Luis de Victoria, Jan Dismas Zelenka, Anton Bruckner und Francis Poulenc. Die Vox Nova singt in Kammerchorbesetzung, Christian Seidler spielt Orgelwerke aus Frühbarock und Romantik, die Gesamtleitung hat Andreas Stadler. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Künstler sind aber sehr willkommen.