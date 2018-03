7. März 2018, 22:01 Uhr Kabarett Perfektion der Parodie

Kaum einer hat die Parodie bayerischer Ministerpräsidenten so zur Perfektion gebracht und zu seinem Markenzeichen gemacht wie der Kabarettist Wolfgang Krebs. Am Freitag, 9. März, um 20 Uhr bringt Krebs nicht nur seine berühmten Paraderollen Stoiber, Beckstein und Seehofer mit in die ATSV-Halle in Kirchseeon, sondern auch eine Vielzahl weiterer Charaktere - darunter viele neue. Herausgekommen ist des 'Krebschen' neuester Geniestreich, seine große "Watschenbaum-Gala" in Bronze, Silber oder Gold. Diesen Preis will keiner haben. Resttickets gibt es an der Abendkasse um 19 Uhr oder unter der Telefonnummer (0173) 150 12 39.