3. Juni 2018, 22:05 Uhr Jubiläum Zehn Jahre Kunst im Speicher

Vor zehn Jahren ist die Idee entstanden, in den Speicherräumen des Ebersberger Grundbuchamts Kunstausstellungen zu veranstalten. Träger und Organisator der Veranstaltungen - inzwischen 17 Ausstellungen, darunter zwei Ausschreibungen zu den Themen "Corpus delicti" und "Prozesse" mit je drei Preisträgern - war und ist der Verein "Die Sonntagsidee". Mit einer Rückschau will der Verein jetzt den zehnten Geburtstag feiern und zeigt zwischen Sonntag, 10. Juni und Sonntag, 24. Juni, Werke aus allen Ausstellungen der vergangenen Jahre. Die Ausstellung wird am 10. und 17. Juni von 11 bis 17 Uhr geöffnet sein und endet am 24. Juni mit einem Konzert. Das Jazz in The Box Quartet aus Grafing spielt von 11.30 Uhr an swingenden Jazz aus dem "Great American Songbook".