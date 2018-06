7. Juni 2018, 22:03 Uhr Jubiläum Einer für alle

Der Forstinninger Mach-mit-Verein besteht seit 20 Jahren, das wird am Sonntag groß gefeiert

Auf 20 Jahre innovative und erfolgreiche Vereinsarbeit im Bereich der aktiven Kinder-, Familien- und Erwachsenenarbeit kann der Forstinninger Mach-Mit-Verein zurückblicken. Dieses Jubiläum wird am Sonntag, 10. Juni, mit einem bunten Fest gefeiert. Von 12 bis 17 Uhr ist auf dem Gelände der Grundschule in Forstinning einiges geboten: Alle Arbeitskreise stellen sich an diesem Tag vor, es gibt viele Überraschungen, Livemusik und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

"An diesem Festtag sollen die Beständigkeit, das Engagement der Mitglieder und die in den vergangenen 20 Jahren erreichten Ziele Anerkennung finden", heißt es in der Ankündigung des Vereins. Ausgangspunkt für die Vereinsgründung war seinerzeit die Idee, ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien zu schaffen. Nach einer öffentlichen Infoveranstaltung im März fand am 23. April 1998 die Gründungsversammlung im Gasthaus "Zum Vaas" in Forstinning statt und der Verein erhielt den Namen "Mach mit".

Den ersten Vereinsmitgliedern und dem damaligen Vorstand um Martina Haack fielen jedoch sofort noch mehr Projekte ein, so dass es nicht nur bei einem Ferienprogramm blieb. Auch ein Bedarf an Förderung kultureller Veranstaltungen in den Bereichen Musik, Literatur und Kunst, an Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten für Senioren und gesellschaftlichen Angeboten war vorhanden. Bereits im ersten Jahr nach der Gründung wurde beim ersten Radltag der Radweg zwischen Forstinning und Markt Schwaben eingeweiht, der Forstinninger Christkindlmarkt, der zuvor von der "Bürgerinitiative Leben in Forstinning" organisiert wurde, konnte durch den Mach-mit-Verein übernommen werden, es gab Informationen zum Tagesmütterprojekt und Ausbildungshinweise für Jugendliche. Es folgten die Gründung des jährlichen Storchenfests und ein eigener Arbeitskreis für Seniorenangebote. Ein Highlight der vergangenen Jahre war das erste Open-Air-Konzert in Forstinning, "Rock am Forst", welches am 22. Juli 2006 mit den Bands Liquido, Jamaram und Gsindl stattfand. Ein so großes Event konnte nur mit einer enormen Helferschar organisiert werden. Der Teamgeist und der Zusammenhalt, der damals entstand, prägen nach Einschätzung der Verantwortlichen den Verein bis heute. Und so wuchs "Mach mit" über die Jahre zu dem heran, was er heute ist: ein lebendiger, engagierter Verein mit mittlerweile mehr als 700 Mitgliedern.

Die Vereinsgründung und die damit verbundenen vielen Aktivitäten wurden, wie sich Mitglieder erinnern, im Ort erst einmal kritisch beobachtet, da man Konkurrenz zu bestehenden Strukturen befürchtete. Doch der neue Verein war von Beginn an überkonfessionell und überparteilich organisiert und wollte sich nie als Konkurrenz zu anderen Vereinen verstehen, darauf weisen die Vorsitzenden auch heute hin. "Großartige Unterstützung" habe man durch die Bürgermeister der Gemeinde erfahren, unterstreichen sie, erst durch Arnold Schmidt, heute durch Rupert Ostermair.

Mittlerweile gibt es 33 feste Aktivitätsangebote, die in regelmäßigen Abständen stattfinden. Hinzu kommen einzelne Vorträge. Manche Ideen konnten in den vergangenen Jahren nur einmalig oder zeitlich begrenzt umgesetzt werden, andere bestehen seit der Gründung, wie zum Beispiel das Sommerferienprogramm mit dem großen Lagerfeuer und dem später hinzugekommenen, sehr beliebten Hüttenbau-Wochenende.