1. Juni 2018, 22:00 Uhr Jazz zum Frühstück Hauptsache, es groovt

Zu einem Jazz-Frühschoppen mit Funky Reflection lädt der Kulturförderverein Mangfalltal am Sonntag, 3. Juni, um 11 Uhr ins Landgasthaus Stahuber in Thal 3 bei Großhöhenrain ein. Funky Reflection sind acht junge Musiker aus dem Landkreis Rosenheim, die seit 2013 zusammen spielen, und zwar alles was mit Jazz und Groove zu tun hat - egal ob Tango, Swing, Funk oder Crossover. Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse.