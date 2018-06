12. Juni 2018, 22:16 Uhr Investition Aßling baut Kinderbetreuung aus

In der Kindertageseinrichtung Villa Kunterbunt in Aßling entstehen 24 neue Betreuungsplätze. Wie die Staatsregierung mitteilt, fördert der Freistaat den Ausbau der Kinderbetreuung in Bayern. Die Gemeinde Aßling erhält eine finanzielle Unterstützung in Höhe von insgesamt 688 000 Euro für weitere Plätze sowie Baumaßnahmen an der Kindertagesstätte. In Bayern läuft das vierte Investitionsprogramm zur Schaffung neuer Kitaplätze auf vollen Touren. Die Gemeinden erhalten aus Mitteln des Bundes einen Aufschlag von bis zu 35 Prozent auf die reguläre Förderung. Familienministerin Kerstin Schreyer sagt: "Mein Ziel ist es, dass Familien in Bayern den Betreuungsplatz bekommen, den sie sich wünschen." Man habe schon viel erreicht, doch die Nachfrage nehme immer noch zu. Der Ebersberger Stimmkreisabgeordnete Thomas Huber hatte die Bürgermeister im Landkreis über die Fördermöglichkeit des Sonderinvestitionsprogramms informiert.