11. Januar 2018, 22:29 Uhr Interview mit Kurt Schneeweis Noch viele Ideen









Der Tassilo-Kandidat spricht über die Rathauskonzerte

Herr Schneeweis, kommenden Jahr feiern die Vaterstettener Rathauskonzerte ihren 40. Geburtstag. Hätten Sie das zu Beginn gedacht?

Kurt Schneeweis: Nein, ich bin selbst überrascht. 40 Jahre sind schließlich kein Klacks. Und wissen Sie: Aller Anfang ist leicht - aber das Niveau über lange Zeit zu halten, das ist schwer. Wir aber haben es sogar noch steigern können.

Was hat sich im Laufe der Jahre verändert?

Leider vor allem die Resonanz. Bereits Anfang der 80er Jahre hatten wir bei den Abos die Hundert überschritten, am Höhepunkt waren es etwas mehr als 200. Heute sind wir bei etwa 120 Abos angekommen. Worin sehen Sie die Gründe dafür? Naja, generell kann man beim Klassikpublikum eine deutliche Überalterung feststellen. Das bedeutet: Die Leute gehen anderswo in ein Heim oder sterben weg. Und auf der anderen Seite ist es einfach sehr schwer, an jüngere Menschen ranzukommen.

Die Rathauskonzerte sind nun 40, Sie selbst 71 Jahre alt. Wie sieht Ihre Prognose aus? Die hat Landrat Robert Niedergesäß schon festgelegt, als er noch Bürgermeister war. Da hat er mir das Versprechen abgenommen, bis mindestens 80 weiterzumachen. Und daran werde ich mich halten. Schließlich hat schon mein Vater bis zu diesem Alter gearbeitet. Und ich habe noch viele Ideen. . .

Anja Blum