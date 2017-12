27. Dezember 2017, 22:13 Uhr Internetauftritt Neuland bei Vaterstettens VHS









Bildungseinrichtung hat jetzt auch eine Facebookseite

Die Vaterstettener Volkshochschule (VHS) gibt es ab sofort auch bei Facebook. "Wir möchten einfach einmal ausprobieren, ob wir über das Medium Facebook andere Zielgruppen erreichen" so VHS-Geschäftsführer Helmut Ertel. "Wir haben ein neues Programmheft, einen neuen Newsletter, eine neue Internetseite und neue Plakatwerbung. Nun kommt noch Facebook hinzu und natürlich in bewährter Form weiterhin unsere Pressearbeit". "Wir haben das Ganze als Projekt aufgezogen. Wir werden jetzt intensiv daran arbeiten und dann nach einem Jahr eine Zwischenbilanz ziehen", so der Geschäftsführer. Möglich wurde das durch die Medienkompetenz zweier Mitarbeiterinnen in diesem Bereich. Catharina Henze ist seit September Auszubildende für Büromanagement und Shari Müller arbeitet seit Oktober als Verwaltungskraft mit. Die beiden jungen Frauen beherrschen das soziale Medium. "Ich habe sie gefragt, ob sie sich das zutrauen. Sie haben mir ein Konzept vorgelegt, welches für meine Kollegen und mich schlüssig war."

Das Sommersemester 2018 beginnt am 19. Februar, mehr Infos und Anmeldemöglichkeit unter www.vhs-vaterstetten.de.