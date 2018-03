16. März 2018, 21:54 Uhr In Zorneding Nach Unfall geflüchtet

In einer Kurve in der Eglhartinger Straße in Pöring ist am Mittwoch zwischen 10 und 10.30 Uhr eine unbekannte Frau mit einem weißen Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn gekommen und hat dabei den Wagen einer entgegenkommenden Autofahrerin gestreift. Bei dem Zusammenstoß entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Die Unfallverursacherin kümmerte sich darum allerdings nicht, sie fuhr einfach weiter. Nun hofft die Polizei in Poing, Telefon (08121) 99 17-0, auf Hinweise.