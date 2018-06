8. Juni 2018, 22:01 Uhr In Zorneding Männer für Requiem gesucht

Nach der erfolgreichen Aufführung des Passionsoratoriums "Der Tod Jesu" von Carl Heinrich Graun hat der Zornediner Jubilate-Chor nun mit neuen Projekten für das Jahr 2018 begonnen. Auf dem Programm stehen das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart sowie Pergolesis "Stabat Mater" in der Wiener Version für gemischten Chor. Die Aufführung dieser Werke findet am 25. November statt. Den Abschluss der Konzertsaison bildet die Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach am 16. Dezember (3. Advent) in der katholischen Kirche Maria Königin in Baldham. Wer Lust zum Singen hat, über Chorerfahrung verfügt und als begeisterter Nachwuchs den Chor verstärken will, ist herzlich willkommen und hat ab sofort die Möglichkeit, das neue Programm mit einzustudieren. Besonders willkommen sind Tenöre und Bässe. Der Jubilate-Chor probt im Gemeindehaus der Christophoruskirche Zorneding, immer montags von 19 bis 21 Uhr. Nähere Informationen erteilt Kantor Matthias Gerstner unter (08106) 24 98 67.