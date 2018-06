6. Juni 2018, 22:00 Uhr In St. Aegidius Singend beten

Einen musikalischen Anbetungsabend kann man am Freitag, 8. Juni, um 20.30 Uhr in St. Aegidius in Keferloh erleben. Zur Ruhe kommen, in die besondere Atmosphäre eintauchen, zuhören, mitsingen - die Tore einer der ältesten Kirchen in und um München öffnen sich für einen Gebetsabend, der alle Sinne anspricht. Der Jugendchor von St. Magdalena unterstützt die singende Gemeinde, Instrumentalmusiker sorgen für Begleitung. Wer die mehrstimmigen Lieder vorher üben möchte, kann am Vorabend, Donnerstag, 7. Juni, um 20.30 Uhr zu einer offenen, entspannten Gesangsprobe unter der Leitung von Peter Meisel in St. Aegidius kommen.