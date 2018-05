27. Mai 2018, 23:02 Uhr In der Turmstube Jazz-Rebellion

Xaver Hellmeier und Lukas Gabric eröffnen Jam-Session

Die monatliche Jam-Session der Musikerinitiative "Jazz Grafing" wird am kommenden Donnerstag, 31. Mai, um 20 Uhr eröffnet von einem Projekt zweier Profi-Jazzer und deren Band: Das Quartett von Xaver Hellmeier und Lukas Gabric präsentiert "Western Rebellion".

Xaver Hellmeier gehört mittlerweile zu den gefragtesten Jazz-Schlagzeugern seiner Generation. Seine Inspiration nimmt er von den großen Meistern des Bebop und Hard-bop wie Kenny Clarke, Max Roach, Art Taylor, Billy Higgins und Jimmy Cobb. In seinem neuen Projekt "Western Rebellion" widmet er sich der Musik von Cedar Walton, Sam Jones und George Coleman, die in den 1970er Jahren in der Band Eastern Rebellion spielten. Dazu hat er den in New York lebenden Saxofonisten Lukas Gabric eingeladen, der neben einer regen Konzerttätigkeit im In- und Ausland an der renommierten Juilliard School und am City College of New York unterrichtet. Er wurde 2014 mit dem "Best Soloist" & "Audience Choice Award" während des Getxo-Jazz-Festivals in Spanien ausgezeichnet. Die Band wird vervollständigt durch die zwei herausragenden in München ansässigen Musiker Tizian Jost (Piano) und Peter Cudek (Bass).

Nach dem konzertanten Opener ist die Bühne für Einsteiger offen und es wird unter der Leitung der Band gejammt. Turmstube und Küche öffnen um 18.30 Uhr, das Konzert startet um 20 Uhr. Die Jam-Session beginnt um etwa 21.30 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden für die Künstler werden erbeten.