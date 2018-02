2. Februar 2018, 22:13 Uhr In der Schrottgalerie Von Jazzstandards bis Rockballaden









In der Schrottgalerie ist am Samstag, 3. Februar, die Emile Jazzband zu Gast. Die Musiker um Christoph Ludwig (Guitarre, Sax), Matteo Santoro (Bass), Ronald Clauss (Piano), Timo Ludwig (Schlagzeug) sowie Christiane Palm (Vocals) bieten ein breit gefächertes Programm. Es spannt einen Bogen von Songs von der Copacabana über Jazz-Standards und Funk-Grooves bis hin zu Rockballaden. Los geht's um 19.30 Uhr, Reservierungen sind per Mail an schrottgalerie.friedel@gmx.de möglich.