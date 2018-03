14. März 2018, 22:14 Uhr In der Praxis für Kultur Gitarren, Weltmusik und Minnegesang

Das zweite Wochenende des "Kulturfrühlings" in der "Praxis für Kultur" in Ebersberg bietet drei Konzerte sehr unterschiedlicher Art: Am Freitag, 16. März, um 19.30 Uhr, spielt das Gitarrenquartett Corylus Avellana auf heitere Weise Werke von der Renaissance bis zur Moderne. Am Samstag, 17. März, nachmittags um 16 Uhr, gibt es eine Veranstaltung für Kinder ab vier Jahren: "Ein Klavier erzählt von Ritter Rüstig und Ritter Rostig". Cornelia Fuchs lässt als Minnesänger "Cornelius vom Fuchswalde" mit Instrument und vielen Bildern die Geschichte von Binette Schroeder um Freundschaft, Streit und Versöhnung lebendig werden. Am Samstagabend dann, 17. März, um 20 Uhr ist Klang-Zeit angesagt. Groovig, spritzig, frech präsentieren die Vollblutmusiker Marie-Josefin Melchior (Geige) und Hansi Zeller (Akkordeon) eine erstaunliche Bandbreite von Weltmusik: witzige Couplets, Tango, Eigenkompositionen, Klezmer, feurige ungarische Czardas. Alle Veranstaltungen finden in der Praxis für Kultur in Ebersberg im Arkadenhaus, Heinrich-Vogl-Straße 4, statt. Der Eintritt ist frei - ein Hut für die Künstler geht um. Infos und Platzreservierungen bei Sybille Fuchs unter (0174) 413 85 68 oder per Mail an sybille.fuchs@praxisfuerkultur.de, oder bei Cornelia Fuchs unter (08092) 852 66 19, sowie unter www.praxisfuerkultur.de.