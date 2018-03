9. März 2018, 22:03 Uhr In der Kulturpraxis Frühling mit Harfe

Die "Praxis für Kultur" im Arkadenhaus in Ebersberg startet an diesem Samstag, 10. März, um 20 Uhr in ihren "Kulturfrühling". Zu Gast sind Marina Lahann und Gabriele Ogrissek mit ihrem Programm "Wann endet die Nacht?".

Die beiden Künstlerinnen präsentieren Märchen und Geschichten rund um das Thema Streit und Versöhnung, verweben auf zauberhafte Weise Harfenklänge, Flötenmelodien und Gesang zu einem berührenden Erlebnis. Die Praxis für Kultur, Heinrich-Vogl-Straße 4, nimmt Reservierungen unter (08092) 852 66 19 oder (0174) 413 85 68 entgegen.