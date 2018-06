17. Juni 2018, 21:51 Uhr In der Grafinger Stadtbücherei Ökumene-Abend stellt Adventgemeinde vor

Die katholische St. Ägidius-Kirche und die evangelische Auferstehungskirche sind die beiden großen Grafinger Kirchen. Doch in der 14 000-Einwohner-Stadt gibt es mit der Adventgemeinde und der Neuapostolischen Kirche zwei weitere und vergleichsweise unbekanntere christliche Glaubensgemeinschaften. Nachdem sich die Neuapostolische Kirche beim Ökumene-Abend im Mai vorstellte, ist am Mittwoch, 20. Juni, die Adventgemeinde an der Reihe. Der Referent heißt Fabian Maier, er ist Pastor der Grafinger und Ottobrunner Adventgemeinden. Beginn ist um 20 Uhr in der Grafinger Stadtbücherei in der Grenzstraße 5. Der Eintritt beträgt vier Euro.