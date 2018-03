19. März 2018, 22:00 Uhr Im zweiten Anlauf Drei Angebote für Poinger Bahnunterführung

Im zweiten Anlauf gibt es nun doch Bewerbungen von Firmen, die die Poinger Fußgänger- und Radlerunterführung unter der Bahn bauen wollen. Nach Angaben von Bauamtschefin Christine Wirth wurden bis zum Ende der Frist am Freitag drei Angebote abgegeben, diese würden nun geprüft. Bei der Gemeinde hatte man große Hoffnungen auf die zweite Ausschreibung gesetzt, schließlich handelt es sich um eines der wichtigsten Projekte der Gemeinde - es soll eine kurze Verbindung zwischen dem alten und dem neuen Ortsteil schaffen. Bei der ersten Ausschreibung des Millionenprojekts Ende 2017 hingegen hatten zwar 20 Firmen die Unterlagen angefordert, keine einzige jedoch hatte ein Angebot abgegeben. In der neuen Ausschreibung wurde nun die geplante Bauzeit deutlich verlängert. Sollte eines der abgegebenen Angebote nun in Frage kommen, ist ein Beginn der Bauarbeiten bereits im Mai geplant, die Fertigstellung im November 2019.