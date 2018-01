11. Januar 2018, 22:06 Uhr Im VHS-Haus Malen für Kinder









Acht- bis zwölfjährige Kinder haben nun bei der VHS Gelegenheit, kreativ zu werden: Am Sonntag, 14. Januar, leitet Sabine Dreißig die Kinder beim Malen auf Leinwand an. Von 14 bis 16.30 Uhr darf im Poinger VHS-Haus in der Friedensstraße 5 der Rausch in Farben ausgelebt werden. Dabei wird aber auch vermittelt, was beim Bildaufbau wichtig ist und warum einige Farben besonders gut leuchten, andere wiederum nicht. Acrylfarben und Leinwände hält die Kursleiterin für alle bereit. Die Kosten dafür sind im Kurs zu begleichen (etwa fünf bis 20 Euro, je nach Verbrauch). Die Kursgebühr selbst beträgt 12 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vhs-vaterstetten.de.