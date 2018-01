11. Januar 2018, 22:06 Uhr Im Rossinizentrum Party mit Partnerschaftsverein









Feedback

Am Samstag, 13. Januar, lädt der Verein Partnerschaft mit Trogir alle jungen Leute ab 14 Jahre ins Rossini Event Zentrum zu "Vaterstetten meets Trogir - with Blaž and the Band" ein. Von 17 Uhr an gibt es in Zusammenarbeit mit dem Restaurant "el Cocoloco" im Baldhamer Rossinizentrum einen geselligen Abend mit viel Live-Musik, lateinamerikanischen Snacks und Bildern von der letzten Trogir-Reise. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung kostet inklusive der Snacks fünf Euro. Die ausschließlich alkoholfreien Getränke sind darin nicht enthalten. Karten gibt es im Vorverkauf im Internet unter www.pvt2009.org/tickets, auf Facebook www.facebook.com/pvt2009 oder an der Abendkasse.