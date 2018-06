13. Juni 2018, 22:11 Uhr Im Alten Speicher Gipfeltreffen der Musikschule

Gestärkt durch ein Probenwochenende am Ammersee werden eine Vielzahl von Mitwirkenden den Alten Speicher in Ebersberg bis in den letzten Winkel zum Klingen bringen: Die Musikschule veranstaltet am Freitag, 15. Juni, um 19.30 Uhr ein großes musikalisches Gipfeltreffen, den "Orchester und Ensemble Summit" - gefühlvoll klassisch, gut gelaunt folkloristisch und evergreen groovend.

Erst am vergangenen Wochenende waren 85 Kinder und Jugendliche mitsamt ihren Lehrern zum gemeinsamen Proben am Ammersee. Nicht nur die malerische Kulisse rund um die Begegnungsstätte bietet ideale Voraussetzungen, den Schulstress und den Alltag zu vergessen, sondern auch die Musik. Aus zahlreichen Tagungsräumen drang sie: mal leise Töne von den Streichmäusen oder einem Gitarrenensemble, mal der richtig orchestrale Klang des großen Jugendblasorchesters. Den Ausgleich zum konzentrierten Üben bildeten kurze Sportpausen sowie der Blick vom Ufersteg auf die ferne Zugspitze.

Nun werden die einstudierten Stücke auf der großen Bühne in Ebersberg zur Aufführung gebracht. Einem großen Publikum bietet sich dabei die Gelegenheit mitzuerleben, wie variantenreich Musik sein kann. Schon bei den kleineren Schülern lässt sich beobachten, wie sie eigenen künstlerischen Ausdruck entwickeln und begeistert mit den Möglichkeiten der Musik spielen. Die verschiedenen Orchester der Musikschule und vielfältig besetzte Instrumentalensembles freuen sich wieder auf die große Bühne im Alten Speicher und entdecken sich dabei selbst neu - das Jugendblasorchester Ebersberg etwa fusioniert in diesem Jahr mit dem Jugenblasensemble Markt Schwaben. Außerdem wirken an dem Abend mit: ein Percussion Ensemble, der Cello-Club, das Vivaldi-Ensemble, ein Blockflöten-Ensemble, die Kirchseeoner Rathausgrillen, ein Harfen-Ensemble, ein Akkordeon-Ensemble und das Brass-Ensemble Grafing. Der Eintritt ist frei, ein Unkostenbeitrag wird erbeten. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist von 19 Uhr an.