6. März 2018, 21:54 Uhr Im Alten Speicher Ausgezeichnete Stimmen

"Don-Camillo" und "Bonner Jazzchor" geben Doppelkonzert

Jazz, Funk, Pop und Swing: Zwei hervorragende Chöre dieses Genres kann man am Freitag, 9. März, um 20 Uhr im Alten Speicher Ebersberg erleben: Unter dem Titel "Secret of Sound" trifft der Vaterstettener Don-Camillo-Chor hier in einem Doppelkonzert auf den Bonner Jazzchor. Auf dem Programm stehen Jazz- und Swing-Standards, groovige Funkstücke und auch die ein oder andere profan-schöne Popvariation.

Der Bonner Jazzchor konnte schon viele Erfolge verzeichnen: So erreichte er 2014 den zweiten Platz beim Deutschen Chorwettbewerb und wurde im selben Jahr zweiter Preisträger beim "Contemporary A Cappella Recording Award" in Boston in der Kategorie "Best Folk/World Song". Auf seiner kurzen Tournee nach Oberbayern präsentiert das Ensemble eine Auswahl bekannter und neuer Melodien in außergewöhnlichen A-cappella-Arrangements - beispielsweise von Gregory Porter, Prince oder Tina Dico. Die Don Camillos freuen sich sehr auf das musikalische Zusammentreffen. "Wir sind sehr stolz, dass es uns gelungen ist, einen der besten Jazzchöre Deutschlands nach Bayern zu holen", sagt die Vorsitzende Signe Faber. Doch auch der Vaterstettener Chor kann schon so manchen Erfolg aufweisen: So wurde er nach dem Sieg beim Bayerischen Chorwettbewerb 2009 beim Deutschen Chorwettbewerb 2010 mit einem dritten Preis ausgezeichnet. Bei den "World Choir Games" 2008 gewann das Ensemble eine Goldmedaille in der Kategorie Jazz. Für die Bonner haben gemeinsame Konzerte mit anderen Chören und Ensembles schon Tradition und einen hohen Stellenwert. "Aus diesen Begegnungen schöpfen wir unsere Inspiration, neue Ideen und unsere Lust auf Klang und Groove", sagt Sascha Cohn, seit 2009 musikalische Leiterin des Chors.

Tickets gibt es unter www.doncamillo-chor.de, unter (089) 4161 6964 sowie bei München-Ticket. Am Samstag, 10. März, geben die beiden Chöre eine zweite Vorstellung in München, und zwar um 19 Uhr im Technikum im Werksviertel.