2. März 2018, 22:04 Uhr Hohenlinden Zirkus im Theater

- Ein bisschen Amigo hier, ein bisschen Amigo da - so führt Bürgermeister Franz Goldmann sein Rathaus am liebsten. Nun hat er es auf das vielversprechende Grundstück einer alten Dame abgesehen, der Bürgermeister wittert ein Bombengeschäft. Die rüstige Dame zeigt sich aber widerspenstig und bekommt unerwartet Hilfe von Samira, der Chefin eines anrollenden Zirkus'... Voodoo-Zauber, Gedankenlesen und jede Menge Chaos sollen schließlich zu einem Happy End führen. Fragt sich bloß, für wen? Der Theaterverein Hohenlinden zeigt nun im Wendlandhaus "Immer dieser Zirkus", ein Lustspiel von Wolfgang Bräutigam in drei Akten. Aufführungstermine sind der Samstag und Sonntag, 10. und 11. März, sowie am darauffolgenden Wochenende, 16., 17. und 18. März. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, außer sonntags, da wird schon um 19 Uhr gestartet. Karten gibt es bei Farben Falterer in Hohenlinden, Isener Straße 5, unter (08124) 52 70 90. Restkarten an der Abendkasse. Der Saal öffnet um 18 Uhr, für das leibliche Wohl wird gesorgt.