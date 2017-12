28. Dezember 2017, 21:52 Uhr Hohenlinden Autolack zerkratzt









Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 13 und 15.30 Uhr in der Lindenstraße in Hohenlinden den Lack eines geparkten Autos an mehreren Stellen zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebersberg, Telefon (08092) 826 80, entgegen.