9. März 2018, 22:03 Uhr Heimatmuseum Kirchseeon Die Schule geht zu Ende

Nur noch im März zu sehen ist die Ausstellung über die "Schule in alter Zeit". Am Sonntag, 11. März, ist das Kirchseeoner Heimatmuseum im ersten Stock der ATSV-Halle wieder von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Mal selbst Lehrer spielen und die große Tafel beschreiben? Dieser Wunsch so mancher früheren Schulkinder kann dort erfüllt werden. Auch der Tatzenstecken darf mal zur Probe geschwungen werden. Während des Sommers wird eine neue Ausstellung vorbereitet, die dann von Oktober an besucht werden kann.