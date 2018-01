3. Januar 2018, 21:51 Uhr Gründungsversammlung Egmatinger Dorfladen sucht Unterstützer









Der Arbeitskreis Dorfladen in Egmating sucht engagierte Helfer für den Arbeitskreis, den Aufbau des Ladens und beim späteren Verkauf. Bei einer Umfrage im Mai vergangenen Jahres kündigten über 60 Personen ihr Interesse am Engagement an. Da die Umfrage jedoch anonym war, fehlen dem Arbeitskreis nun die Kontaktdaten. Die Gründungsversammlung für die Unternehmergesellschaft des Egmatinger Dorfladens findet am 18. Januar statt. Der Arbeitskreis bittet bis dahin um Zusendung der Kontaktdaten über die E-Mail egmatinger-dorfladen@gmx.de